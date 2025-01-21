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Bursa'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 Ocak 2025 07:44 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 07:45
Bursa&#039;da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde evden "kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek çıkan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'tan bir daha haber alınamadı. Ailenin yaptığı kayıp başvurusunun ardından çalışma yapan Jandarma kan donduran manzarayla karşılaştı. Gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Bursa'nın İznik ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık evden "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile  evden ayrıldı. Gence gün boyu ulaşamayan ailesi akşam olmasına rağmen eve dönmeyince  kayıp başvurusunda bulundu.

Bursa'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu - 1. Resim

ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU

18 yaşındaki Mehmet Karabıyık için arama çalışmaları başlatıldı.  Yapılan çalışmalar sonucu acı haber geldi. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu.

ÖNCE BIÇAKLANDI SONRA YAKILDI

Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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