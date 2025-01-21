Bursa'da kan donduran olay! 18 yaşındaki genç ormanda yakılmış halde bulundu

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

21 Ocak 2025 07:44 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 07:45

Bursa'nın İznik ilçesinde evden "kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek çıkan 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık'tan bir daha haber alınamadı. Ailenin yaptığı kayıp başvurusunun ardından çalışma yapan Jandarma kan donduran manzarayla karşılaştı. Gencin cansız bedeni, ormanlık alanda yakılmış halde bulundu. İşte korkunç olayın tüm detayları...

Bursa'nın İznik ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık evden "Boyalıca'daki kız arkadaşımın yanına gidiyorum" diyerek motosikleti ile evden ayrıldı. Gence gün boyu ulaşamayan ailesi akşam olmasına rağmen eve dönmeyince kayıp başvurusunda bulundu. ORMANLIK ALANDA ÖLÜ BULUNDU 18 yaşındaki Mehmet Karabıyık için arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu acı haber geldi. İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp genci İznik'e bağlı Aydınlar mevkiinde ormanlık alanda ölü buldu. ÖNCE BIÇAKLANDI SONRA YAKILDI Gencin yakın arkadaşı tarafından önce bıçaklandığı, sonra yakıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan genç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İlgili Haberler Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Ölü ve yaralılar var Kabine bugün toplanıyor: Masada 'Terörsüz Türkiye' için atılacak son adımlar var!