Bursa'da kan donduran olay! 2 çocuğun kavgası cinayetle bitti

04 Ekim 2024 09:00 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 09:44

Bursa'da 15 yaşındaki Y.Ç ile 16 yaşındaki H.B'nin kavgası korkunç sonla bitti. Çocuklardan biri bıçakla yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğeri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da meydana gelen korkunç olayda 15 yaşındaki Y.Ç. ile 16 yaşındaki H.B. henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Y.Ç., yanında getirdiği bıçakla H.B.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olay sonrası Y.Ç. olay mahallinden kaçtı. Bıçakla ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. H.B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Y.Ç. ise, karakola giderek teslim oldu. Otopsi işlemlerinin ardından H.B., Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Erdoğanköy Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.