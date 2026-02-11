Menü Kapat
 Yasin Aşan

Bursa'da kan donduran olay! 5 yaşındaki çocuğunu denize atarak öldürdü

Bursa'nın Mudanya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G. ile sahile gelen S.G. isimli kadın, yüzmek istediği bahanesiyle çocuğunu denize atarak ölümüne neden oldu. Gözaltına alınan anne, ilk ifadesinde suçunu itiraf etti.

Bursa'da kan donduran olay! 5 yaşındaki çocuğunu denize atarak öldürdü
11.02.2026
11.02.2026
Bursa'nın ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayın meydana geldiği adres, Mudanya ilçesi Güzelyalı Yat Limanı oldu.

Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki S.G. isimli kadın, 5 yaşındaki oğlu Muhammed Baran G. ile birlikte sahile geldi. İddiaya göre , elinden tuttuğu küçük çocuğunu denize attıktan sonra kendisi de suya atladı. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla kıyıya çıkan kadın, çocuğunu çıkaramadı.

Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucu denizden çıkarılan 5 yaşındaki Muhammed Baran G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İFADESİNDE İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan anne S.G.'nin ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı. Yüzmek istedik, sonra ölmek istedik. Çocuğu denize attım, ben de atladım. Daha sonra kıyıya çıktım, çocuğu çıkaramadım. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan anne hakkında "kasten öldürme" suçundan işlem başlatıldığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

