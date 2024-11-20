Bursa'da koca dehşeti! Eşinin sorusuna sinirlendi, çekiçle kafasını parçaladı

20 Kasım 2024 11:56 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 12:01

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay dehşete düşürdü. 'Neden eve geldin' sorusuna öfkelenen cani koca, eşinin kafasına çekiçle defalarca vurdu. Kafatasında kırıklar olduğu tespit edilen kadının tedavisi devam ederken cani koca gözaltına alındı.

Türkiye'de son dönemde artan şiddet​ olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah erken saatlerde yaşanan olayda; 40 yaşındaki Cüneyt İ. giyinip işe gitmek üzere evden çıktı. Kısa süre sonra eve gelen adamı gören eşi Sümeyra İ. (38), Cüneyt İ.'ye neden eve geldiğini sordu.

Duyduğu soru karşısında sinirlenen öfkeli koca Cüneyt İ., dehşet saçtı. Eline aldığı çekiçle eşi Sümeyra İ.'nin başına defalarca vuran Cüneyt İ. evden ayrıldı.

CANİ KOCA GÖZALTINA ALINDI

Aldığı çekiç​ darbeleriyle ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KADININ KAFATASI KIRILDI

Yapılan tetkiklerde kafa tasında kırılmalar tespit edilen kadın, beyin cerrahisi servisine yatırıldı. Feci olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.