Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Bursa'da korku dolu anlar kamerada! Bilgisayar kasası evi yaktı!

Bursa'da korku dolu anlar kamerada! Bilgisayar kasası evi yaktı!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:59

Bursa'da bir evde bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürmeyi başardı. Yaşanan olayın ardından evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı binanın üst katında bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

 

Bursa'da korku dolu anlar kamerada! Bilgisayar kasası evi yaktı! - 1. Resim

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...