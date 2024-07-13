Bursa'da korku dolu anlar kamerada! Bilgisayar kasası evi yaktı!

13 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:59

Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle'de Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı binanın üst katında bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.