Bursa'da korku dolu anlar kamerada! Bilgisayar kasası evi yaktı!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
13 Temmuz 2024 10:55 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 10:59
Bursa'da bir evde bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını söndürmeyi başardı. Yaşanan olayın ardından evde büyük maddi hasar meydana geldi.
Bursa'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle'de Muzaffer Sava'ya ait 2 katlı binanın üst katında bilgisayar kasasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Alevler, kısa sürede tüm daireyi sardı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı