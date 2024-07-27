Bursa'da korku dolu anlar! Raylarda yürüyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi

27 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:36

Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı.

Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı.

Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti.

Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.