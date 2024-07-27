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Bursa'da korku dolu anlar! Raylarda yürüyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:36

Bursa'da bir vatandaş yürekleri ağızlara getirdi. Bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi.

Bursa'da korku dolu anlar! Raylarda yürüyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi - 1. Resim

Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı.

Bursa'da korku dolu anlar! Raylarda yürüyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi - 2. Resim

Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı.

Bursa'da korku dolu anlar! Raylarda yürüyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi - 3. Resim

Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti.

Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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