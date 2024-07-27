Bursa'da korku dolu anlar! Raylarda yürüyen vatandaş yürekleri ağızlara getirdi
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Temmuz 2024 09:31 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 09:36
Bursa'da bir vatandaş yürekleri ağızlara getirdi. Bir vatandaş, metro raylarında yürüyünce korku ve paniğe sebep oldu. O anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.
Yıldırım ilçesi Gökdere Metro istasyonunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş, henüz bilinmeyen bir sebeple metro raylarında yürümeye başladı.
Raylarda yürüyen vatandaşı gören vatman, frene basarak metroyu yavaşlattı.
Raylarda yürüyerek durağa gelen vatandaş, daha sonra gelen metroya binerek yoluna devam etti.
Korku dolu anlar amatör kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı