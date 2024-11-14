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Bursa'da korkunç kaza! Kamyonet ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
14 Kasım 2024 21:50 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 22:20
Bursa&#039;da korkunç kaza! Kamyonet ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var 

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada mevsimlik işçilerin ulaşımını sağlayan kamyonet ağaca çarptı. Kaza sonrası bir kadın hayatını kaybetti, 7 işçi ise yaralandı.

Bursa​'nın Mudanya​ ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet​ ağaca çarptı. Çınarlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, zeytinlikte çalışmaya giden işçileri taşıyan 16 ATF 301 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

Bursa'da korkun kaza! Kamyonet ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var  - 1. Resim

BİR ÖLÜ, 7 YARALI!

Kamyonetin kasasında bulunan işçiler, kazanın şiddetiyle kasadan savruldu. Kazada, 54 yaşındaki Gülbeyaz isimli bir kadın yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarın ardından olay yerine yönlendirilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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