Bursa'da korkunç kaza! Kamyonet ağaca çarptı: Ölü ve yaralılar var
Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada mevsimlik işçilerin ulaşımını sağlayan kamyonet ağaca çarptı. Kaza sonrası bir kadın hayatını kaybetti, 7 işçi ise yaralandı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde mevsimlik işçileri taşıyan kamyonet ağaca çarptı. Çınarlı Mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, zeytinlikte çalışmaya giden işçileri taşıyan 16 ATF 301 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.
BİR ÖLÜ, 7 YARALI!
Kamyonetin kasasında bulunan işçiler, kazanın şiddetiyle kasadan savruldu. Kazada, 54 yaşındaki Gülbeyaz isimli bir kadın yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbarın ardından olay yerine yönlendirilen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.