Son dakika | AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank kaza geçirdi! 

02 Kasım 2024 20:10 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 20:30

Son dakika haberi: Bursa'da üretilen bir arazi aracının test eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, test sırasında kaza geçirdi. Kazadan yara almadan kurtulan Varank, ilk açıklamasında durumunun iyi olduğunu belirtti.

Son dakika haberine göre, TBMM​ Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti​ Bursa​ Milletvekili Mustafa Varank​, Bursa’da yerli üretim bir arazi aracıyla test sürüşü gerçekleştirirken ufak bir kazayla karşılaştı.

MUSTAFA VARANK'TAN İLK AÇIKLAMA!

Sudan geçiş sırasında aracın lastiklerinin kayması nedeniyle araç, sert bir şekilde ağaca çarptı. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

Kazayı yara almadan atlatan Varank, "Ben iyiyim, herhangi bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

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