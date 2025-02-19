Bursa'da korkunç olay! Uyuyor sandığı babasının cesediyle kilometrelerce yol gitti

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. 81 yaşındaki Enver Ekiz, kızı ve damadıyla Kayseri'den otobüse binerek Bursa'ya doğru yola çıktı. Fakat yaşlı adam yola çıkmadan önce uyku hapı alarak uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan adam yeniden uyku hapı alarak uyudu.

BABASINI UYUYOR SANDI AMA...

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını uyandırmaya çalıştı. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



MEMLEKTEİNE 70 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.