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 | Özge Sönmez

Bursa'da korkunç olay! Uyuyor sandığı babasının cesediyle kilometrelerce yol gitti

Kayseri'den Bursa'ya giden 81 yaşındaki adam yolculuk öncesinde uyku hapı aldı. 700 kilometre boyunca babasının uyuduğunu sanan genç kız, otobüs mola verince babasının öldüğünü fark etti. Genç kadın babasını öldüğünü anlayınca fenalık geçirdi.

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Bursa'da korkunç olay! Uyuyor sandığı babasının cesediyle kilometrelerce yol gitti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 11:38

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gelen olay duyanları şaşkına çevirdi. 81 yaşındaki Enver Ekiz, kızı ve damadıyla Kayseri'den otobüse binerek Bursa'ya doğru yola çıktı. Fakat yaşlı adam yola çıkmadan önce uyku hapı alarak uykuya daldı. Bir süre sonra uyanan adam yeniden uyku hapı alarak uyudu.

BABASINI UYUYOR SANDI AMA...

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde mola veren otobüste bulunan Ekiz'in kızı, babasını uyandırmaya çalıştı. Enver Ekiz'in tepki vermediğini ve nefes almadığını anlayan kızı durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.


MEMLEKTEİNE 70 KİLOMETRE KALA HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonrası 81 yaşındaki Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiz'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin araştırılması için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

UYKU İLACI ZARARLI MIDIR?
Uyku ilaçları uzun süreli ve aşırı kullanım sonucunda karaciğer hasarına yol açabilir. Uyku ilaçlarının zarar verdiği bir diğer organ ise beyindir. Bu tarz ilaçların aşırı kullanımı kişilerde alzheimer riskini artırır. Uyku ilaçları böbrekler için de zararlı etkilere sahiptir.
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