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 | Bengül Büyükhan

Ankara'da vahşet! Bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi!

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. İ.K. ile boşandığı eşi S.K. arasında çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.K eşini bıçaklayarak olay yerinden hızla kaçtı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken kaçan katil zanlısı kısa sürede yakalandı. eski eşini bıçakla öldüren zanlı polis ekiplerince yakalandı.

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Ankara'da vahşet! Bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 07:40
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 08:28

Ankara'da bir kadın daha eski eşi tarafından korkunç bir şekilde hayattan koparıldı. Piyade Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden S.K. ile boşandığı eşi İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, bıçakla S.K'ya saldırdı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken cani adam kaçtı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

2024'TE KAÇ KADIN KATLEDİLDİ?
2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 259 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiği bildirildi. Verilere göre kadınların yüzde 71’i aile bireyleri tarafından öldürüldü. Cinayetlerin ağırlıklı kısmı kadınların evli olduğu erkek (yüzde 42), birlikte olduğu erkek (yüzde 12), eskiden evli olduğu erkek (yüzde 8), eskiden birlikte olduğu erkek (yüzde 6) tarafından gerçekleştirildi. 42 failin ise adli sicil kaydı olduğu saptandı.
ETİKETLER
#kadın cinayeti
#Yaşam
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