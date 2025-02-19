Ankara'da vahşet! Bir kadın daha eski eşi tarafından katledildi!

Ankara'da bir kadın daha eski eşi tarafından korkunç bir şekilde hayattan koparıldı. Piyade Mahallesi'ndeki bir evde ikamet eden S.K. ile boşandığı eşi İ.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.K, bıçakla S.K'ya saldırdı. Talihsiz kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken cani adam kaçtı.

TALİHSİZ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde S.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı.