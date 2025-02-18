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 | Bengül Büyükhan

Boşanma aşamasındaki boğarak öldürmüştü! Kızına söyledikleri kan dondurdu! 'Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın'

Manisa’da meydana gelen korkunç cinayette Gökhan Eller boşanma aşamasındaki eşi Selda Eller’i boğarak öldürmüştü. Gökhan Eller ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede kızının anlattıkları kan dondurdu. Çiftin kızı Rabia Nur Eller olay sabahı evden çıkmaya hazırlanırken babasının kadın cinayetini konu alan bir programı izlediğini ve kendisine "Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın" dediğini söyledi. İşte detaylar...

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Boşanma aşamasındaki boğarak öldürmüştü! Kızına söyledikleri kan dondurdu! 'Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın'
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 15:18

Manisa’da güzellik salonu işletmecisi Selda Eller boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller ile yaşadığı bir tartışma sonucu eşi tarafından boğularak öldürüldü. Sanık Gökhan Eller'in yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkemede çiftin kızının anlattıkları kan dondurdu. Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Gökhan Eller, yakınları, maktul Selda Eller'in annesi Zehra Can Şahin, babası Mustafa Durmaz, kızı Rabia Nur Eller ve taraf avukatları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Mahkemede Eller çiftinin kızları Rabia Nur Eller (21), tanık sıfatıyla ifade verdi. Rabia Nur Eller mahkemede verdiği ifadesinde cinayete şahit olmadığını, olayı babaannesinin telefonuyla öğrendiğini söyledi.

"ANNENLE DE SONUMUZ BÖYLE OLACAK"

Olay öncesi annesi ile babasının sürekli tartışıp kavgalar ettiğini ve bu nedenle boşanma kararı aldıklarını anlatan Eller, olay sabahı evden çıkmaya hazırlanırken salondaki televizyonda 'kadın cinayetini konu alan bir gündüz kuşağı programını izleyen babasının, kendisine "Annenle de sonumuz böyle olacak, içerde sen bana bakarsın" dediğini söyledi. Annesi ile babası arasında şiddetli geçimsizlik olduğunu, iki tarafın da birbirini "aldatmakla" suçladığını aktaran Rabia Nur Eller, "İki taraf da tartışmalarda birbirlerine hakaret ediyordu, ikisi de birbirini aldatıyordu, görüştükleri kişiler vardı. Ben bir şiddete şahit olmadım ama evde sürekli bir huzursuzluk ve kavga vardı" diye konuştu. Babası Gökhan Eller’den şikayetçi olduğunu belirten Rabia Nur, tanık olarak dinlenilmesi planlanan 9 yaşındaki kardeşinin beyanlarını pedagog eşliğinde vermesini mahkeme heyetinden talep etti.

TELEFONU DELİLLERİ KARARTMAK İÇİN ALDIĞI İDDİASI

Müşteki tarafın avukatı Mehmet Arslan da maktul Selda Eller'in cep telefonunun olay yerinde bulunamadığını hatırlatarak, sanık Gökhan Eller'in telefondaki muhtemel delilleri karartmak için yanına aldığını, HTS kayıtlarına göre, cinayetten sonra bir süre sanık ile maktulün telefonunun aynı konumlarda sinyal verdiğini, bu hususun mahkeme heyetince göz önünde bulundurulmasını istedi. Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından dosyadaki diğer tanıkların dinlenilmesine ve davanın 13 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi.

"ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUM"

Duruşma sonrası gözyaşlarını tutamayan Mustafa Ferhat Durmaz, "Adalet yerini bulsun istiyorum. Müebbetle yargılansın istiyorum, genç yaşında kızımı toprağa verdim. Allah kimseye evlat acısı göstermesin. O da oradan çıkmasın. Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" dedi.
Anne Zehra Can Şahin de, "Sürekli benim kızımı karalamakta. Madem benim kızım aldatıyordu, niye yeniden evlenme teklifi etti kızıma. Şikayetçiyim, en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Sıkça Sorulan Sorular

NE OLMUŞTU?
23 Eylül 2024 tarihinde Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. Güzellik salonu işletmecisi Selda Eller ile boşanma aşamasında olduğu eşi Gökhan Eller (40) arasında çıkan tartışma sonrası komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler çocuk odasında Selda Elleri’nde boğularak öldürülmüş şekilde buldu. Olayın ardından çalışma başlatan ekipler Gökhan Eller’i gözaltına aldı. Eller ifadesinde Selda Eller'in evine kişisel eşyalarını toplamak için gittiğini, bu sırada aralarında çıkan tartışmada öfkesine hakim olamadığını ve eşini boğduğunu söylediği öğrenildi.
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#kadın cinayeti
#Yaşam
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