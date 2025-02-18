Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Bengül Büyükhan

Bekar evinde korkunç cinayet! Kalbinden vurularak öldürüldü

İstanbul Büyükçekmece'de arkadaşlarıyla bekar evinde kalan 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu korkunç bir cinayete kurban gitti. Kazancıoğlu yaşadığı evin kapısına gelen bir kişi tarafından silahla kalbinden vuruldu. Talihsiz genç tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bekar evinde korkunç cinayet! Kalbinden vurularak öldürüldü
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 11:39

Korkunç cinayetin adresi İstanbul Büyükçekmece... Sabaha karşı Büyükçekmece Atatürk Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Arkadaşlarıyla bekar evinde kalan 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu daire kapısına gelen bir şahıs tarafından silahla kalbinden vuruldu.

KALBİNDEN VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden silahla yaralanan Kazancıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayete ilişkin çalışmalara başlayan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın şüphelisi dahil evde bulunan kişileri gözaltına aldı.

Kazancıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Silivri’de son yolcuğuna uğurlandı. Kazancıoğlu’nun neden öldürüldüğü ise yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ortaya çıkacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ameliyathanede stent pazarlığı yapan muhasebeci gözaltına alındı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Borç kavgasında arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu! Ekipler, arazide kaçarken yakaladı
ETİKETLER
#istanbul
#büyükçekmece
#cinayet
#silahla vurulma
#silahla vurulma
#Ohhh
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.