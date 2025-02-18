Bekar evinde korkunç cinayet! Kalbinden vurularak öldürüldü

Korkunç cinayetin adresi İstanbul Büyükçekmece... Sabaha karşı Büyükçekmece Atatürk Caddesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Arkadaşlarıyla bekar evinde kalan 31 yaşındaki Koray Kazancıoğlu daire kapısına gelen bir şahıs tarafından silahla kalbinden vuruldu.

KALBİNDEN VURULAN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kalbinden silahla yaralanan Kazancıoğlu’nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayete ilişkin çalışmalara başlayan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede olayın şüphelisi dahil evde bulunan kişileri gözaltına aldı.

Kazancıoğlu’nun cenazesi Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin ardından Silivri’de son yolcuğuna uğurlandı. Kazancıoğlu’nun neden öldürüldüğü ise yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ortaya çıkacak.