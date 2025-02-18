Borç kavgasında arkadaşını kurşun yağmuruna tuttu! Ekipler, arazide kaçarken yakaladı

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde 14 Şubat günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Onur Nursoy, borç verdiği arkadaşı 35 yaşındaki İrfan M.’nin berber dükkanına giderek alacağını istedi.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Para konusunda anlaşamayan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma giderek büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İrfan M., Onur Nursoy'a kurşun yağdırdı. Göğsünden dört kez vurulan Nursoy, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Nursoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan otopsinin ardından Nursoy’un cenazesi toprağa verildi.

EKİPLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Onur Nursoy'un katilini yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde katil zanlısı İrfan M.'yi (35) kuzeni Emir M.'nin (23) bölgeden kaçırdığını tespit etti.

BOŞ ARAZİDE YAKALANDILAR

Kamera incelemeleri sonucu şüpheli İrfan M.'nin kaçtığı otomobil Sarıçam İlçesine bağlı Karaömerli Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Bölgeden fazla kaçamayacaklarını ön gören dedektifler, İrfan M. ve kaçmasına yardım eden kuzeni Emir M.'yi boş arazide yakaladı.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Emniyette sorguya alınan İrfan M., "Kendimi korumak için ateş ettim. Bana saldırdı, kendimi koruma için ayaklarına ateş ettim. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan M. ‘kasten adam öldürme' suçundan kuzeni Emir M. ise ‘yardım ve yataklık' suçundan tutuklandı.