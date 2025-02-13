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 | Özge Sönmez

Filmleri aratmayan kaçış planı! Patronunu öldürdü, arka koltuğa uzanıp keyif yaptı

Adana'da yaşayan Saltık Buğra Keçebaş, çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutularak katledildi. Cinayetin ardından aracını çekiciye yükleyerek arka koltukta saklanan ve İstanbul'a kaçan katil zanlısı dedektifler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin, "Borçları öde demek için aradım, bana küfür edince öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.

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Filmleri aratmayan kaçış planı! Patronunu öldürdü, arka koltuğa uzanıp keyif yaptı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 11:18

Adana'da bir bar işleten 45 yaşındaki Saltık Buğra Keçebaş, otomobiline bindiği sırada motosikletli bir saldırganın hedefi oldu. Kurşunlar Keçebaş'ın başına ve göğsüne isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Keçebaş hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Keçebaş'ın cesedi toprağa verildi. Adana cinayet dedektifleri ise katil zanlısının peşine düştü.

CİNAYET DEDEKTİFLERİ HER SANİYEYİ İZLEDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Saltık Buğra Keçebaş'ı öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 50 saatlik güvenlik kamerasını inceleyen dedektifler, Çukurova İlçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde şüphelinin evine girerken kaskını çıkardığını tespit etti. Yapılan tespit sonucu saldırganın Mehmet Ali Kartal (34) olduğunu belirledi. Saldırgan Mehmet Ali Kartal'ın, Saltık Buğra Keçebaş'ın çalışına olduğu öğrenildi.

CİNAYETTEN SONRA İSTANBUL'A KAÇTI

Saldırganın kimliğini belirleyen cinayet dedektifleri, şüpheliyi yakalamak için kentteki PTS ve KGYS kameralarını incelemeye devam etti. Yapılan incelemeler neticesinde şüphelinin otomobiliyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna girdiği burada aracını bir çekiciye yüklettiği tespit edildi. Şüpheli çekici üzerindeki otomobilinin arka koltuğunda yatarak İstanbul'a kadar kaçtı.


HER ŞEYİ PLANLADI

Mehmet Ali Kartal, çekici üzerinde İstanbul'a kadar geldi. İstanbul'un Tuzla ilçesinde çekiciden indi. Kartal, kendisini yolun karşısında bekleyen bir otomobile binerek Bağcılar ilçesine kaçtı. Kartal'ın çekiciden inmesi ve kendisini bekleyen araca binmesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı.


Adana'dan İstanbul'a giden cinayet dedektifleri, Mehmet Ali Kartal'ı yakalamak için titizlikle operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Mehmet Ali Kartal, İstanbul'un Bağcılar İlçesinde bir evde saklanırken yakalandı. Yakalanan şüpheli Adana'ya getirildi.


"KÜFÜR ETTİ, ÖLDÜRDÜM"

Emniyette sorguya alınan Mehmet Ali Kartal, "Saltık Buğra Keçebaş beni borçlandırdı. Borçları ödemesi için kendisini aradım. Bana küfür edince, bende gidip öldürdüm. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Kasten adam öldürmenin cezası nedir?
Türk Ceza Kanunumuzun 81. maddesine göre kasten öldürme suçunun cezası, müebbet hapistir. Ancak kasten öldürme suçunun nitelikli hallerinin tespiti halinde TCK 82. madde hükmü gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.
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#cinayet
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