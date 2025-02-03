Bursa'da 'MERCEK-28' operasyonu! Araçtan cephanelik çıktı

03 Şubat 2025 08:20 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 08:27

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen “MERCEK-28” operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır cephane ele geçirildi. Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı son dakika açıklamaya göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen 'MERCEK-28' operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır; 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı sürgü, 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi.

KULLANIMA HAZIR SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Yerlikaya'nın operasyonun detaylarını paylaştığı gönderide şu ifadeler yer aldı:

Bursa İl Emmiyet Müdürlüğünce bir araca düzenlenen “MERCEK-28” operasyonunda şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır;

36 adet ruhsatsız tabanca,

200 adet tabanca üst kapağı sürgü,

164 adet tabanca gövdesi,

162 adet tabanca şarjörü,

110 adet tabanca icra mili,

115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi.

Ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; araç içerisinde bulunan B.G. isimli şüpheli yakalandı.