TGRT Haber
 Safa Keser

Bursa’da metrobüs için geri sayım başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kesiştiği ve Bademli ile Geçit’i kapsayan bölgedeki köprü inşaatı ve yol genişletme çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.10.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
25.10.2025
saat ikonu 15:55

Şantiye alanında incelemelerde bulunan Başkan Mustafa Bozbey, "Nisan ayında köprüyü hizmete almayı hedefliyoruz. Böylece bölge trafiği nefes alacaktır" dedi. ’nın sorununu bilimsel veriler ışığında çözme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yolu üzerindeki dar boğazı ortadan kaldıracak projeyi ara vermeden sürdürüyor. Nilüfer-Osmangazi-Mudanya ilçelerinin kilit noktalarında bulunan ve Bademli ile Geçit’i kapsayan bölgede uzun süredir yaşanan sorununun, inşaatı ve yol genişletme çalışmalarıyla rahatlaması hedefleniyor. Trafik önemli ölçüde hafifleyecek Proje kapsamında, Nilüfer Çayı üzerine 25 metre genişliğinde ve 42 metre uzunluğunda, Mudanya-Bursa istikametinde 5 şeritli yeni bir köprü inşa ediliyor. Köprü, yol düzenlemeleriyle birlikte mevcut ağlara entegre edilecek. Mudanya’ya devam eden araçlar ile Bademli ve Nilüferköy yönüne dönecek araçlar için ayrı şeritler oluşturularak trafik akışı kesintisiz hale getirilecek.

Böylece bölgedeki ulaşım sorunu önemli ölçüde hafifleyecek. "Nisan ayında köprüyü hizmete almayı hedefliyoruz" Sanayi Caddesi ile Nilüfer Bademli Kavşağı arasındaki şantiyeyi ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ulaşım Dairesi Başkanı Rüştü Şanlı ve Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Köprünün hizmete girmesiyle bölge trafiği büyük ölçüde rahatlayacak. Mudanya’ya geliş ve gidişte olduğu gibi Bademli’ye giriş ve çıkışta da yoğunluk yaşandığının farkındayız. Bölge halkımızın biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Nisan ayında köprüyü hizmete almayı hedefliyoruz. Böylece bu güzergahta vatandaşlarımız için daha rahat bir ulaşımı sağlamış olacağız" dedi. Metrobüs için geri sayım başladı Mudanya ve merkez arasındaki metrobüs projesi için yapılacak çalışmaların da köprü inşaatının tamamlanmasının ardından başlayacağını açıklayan Başkan Bozbey, "Hattımız tamamlandığında Mudanya ve Bursa arası metrobüs ile birleşecek. Böylece kentimizde, toplu ulaşımı da desteklemiş olacağız. Tüm Bursalılardan ricamız, toplu ulaşım araçlarına yönelmeleridir. Toplu ulaşımla seyahat, kentimizin trafiğini daha konforlu hale getirecektir" diye konuştu.

"Hızlı tren kaynaklı yoğunluğu da hafifletecek" Aynı bölgede çalışmaları devam eden hızlı trenin de Haziran ayının ortalarında faaliyete geçeceğini hatırlatan Başkan Bozbey, "Köprü ve yol genişletme projemiz vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırırken, hızlı tren kaynaklı yoğunluğa da büyük oranda destek olmuş olacak. Yurtdışı ve şehir dışından gelen misafirlerimizin ana duraklarından biri bu bölge olacağı için hızlı tren açılmadan hattımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Ekiplerimiz, projenin kısa süre içinde tamamlanması adına yoğun çaba sarf ediyor. Amacımız, inşaatı tamamlayıp bölge ulaşımını en hızlı şekilde rahatlatmak" dedi.

ETİKETLER
#bursa
#trafik
#mudanya
#ulaşım
#köprü
#projeler
#Başkan Mustafa Bozbey
#Gündem
