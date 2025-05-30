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 | Emir Yücel

Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu iddiası! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında dolaşıma giren “Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu” iddiasını yalanladı.

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Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu iddiası! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.05.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
30.05.2025
saat ikonu 15:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu.” iddialarına yalanlama yaptı. İşte DMM'nin açıklamaları:

Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu iddiası! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu.” iddiası doğru değildir. Bahse konu taşınmaz, 21 Kasım 2013 tarihinde arşiv kayıtları ve tarihî belgeler ışığında, mazbut vakıf malı olduğu tespit edilerek, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuda tescil edilmiştir. Bu işlem, herhangi bir "el koyma" veya "kamulaştırma" değildir. Yasal ve arşiv dayanaklı bir mülkiyet tescilidir.

Bursa’da mülkiyeti belediyede olan tarihi belediye binasına Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu iddiası! İletişim Başkanlığı açıklama yaptı

MANİPÜLE ETMEYE YÖNELİK İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ!

Ayrıca emsal kira bedelleri ve Sayıştay denetimleri dikkate alınarak, taşınmazın kira bedelinde güncelleme yapılmıştır. Bu güncelleme, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla gerçekleştirilmiş olup, hiçbir kişi veya kurumu hedef almamaktadır.

Taşınmaz, hâlen tarihî eser statüsündedir ve kamuya hizmet etmeye devam etmektedir. Vakıflar İdaresinin amacı da tarihsel olarak toplumun hizmetinde olan yapıları korumak ve yaşatmaktır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik iddialara itibar etmeyiniz.

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