Bursa’da okul saldırısı paylaşımlarına operasyon: Silahlar ele geçirildi

Bursa’da sosyal medya hesaplarında okullara yönelik saldırı planladığına yönelik paylaşımlar yapan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Ekipler, paylaşım yapanların adreslerinde yaptığı aramada 2 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ile 21 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
16.04.2026
saat ikonu 15:28

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bir sosyal medya platformunda Bursa’da bir okulun adını vererek saldırı planladığına ilişkin paylaşım yapan kullanıcı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu hesabın 16 yaşındaki Ü.O.’ya ait olduğu belirlendi. Şüpheli, ekipler tarafından ikametinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"SIRA BENDE" YORUMUNA GÖZALTI

Diğer yandan, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşen okul saldırılarının ardından bir paylaşımın altına "sıra bende" şeklinde yorum yapan bir başka kişinin de Bursa’da yaşadığı belirlendi. Kimliği belirlenen 19 yaşındaki Y.İ., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 24 mermi, 3 havalı tabanca ile 21 adet oyuncak tabanca ve tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.İ.’nin ilk ifadesinde paylaşımları "şaka ve mizah" amacıyla yaptığını söylediği, olayın bu kadar ciddiye alınacağını öngöremediğini dile getirdiği öğrenildi. Ele geçirilen silahları ise "merak ve ilgi" nedeniyle bulundurduğunu beyan ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyet yetkilileri sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımların ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

