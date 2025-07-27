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 | Onur Kaya

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bursa'da çıkan orman yangınıyla mücadele gece boyunca devam etti. Havanın aydınlanmasıyla havadan da müdahale başladı. Felaketin boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 07:04
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 07:23

'nın ve ilçelerinde başlayıp Osmangazi'deki Avdancık köyünü de tehdit eden orman yangınında dramın boyutu günün ağarmasıyla ortaya çıktı. Gürsu ilçesine bağlı Karahıdır ve İğdir ile Osmangazi'nin Avdancık köyündeki çamla bezeli ormanlık alandan geriye kül yığınları kaldı. Yangının enerjisi, sabaha karşı rüzgarın etkisini azaltmasıyla büyük oranda düştü.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

100 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

100 hektardan fazla alanı küle çeviren 3 köyde 485 hanedeki 1765 kişinin tahliye edilmesine sebep olan yangın ekiplerin gece boyunca canlı başla mücadelesi sonrası büyük ölçüde söndürüldü.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İğdir ve köylerinde İHA ekiplerinin kaydettiği dron görüntüleri çamla bezeli ormanlık alandaki değişimi gösteriyor.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

YEMYEŞİL ORMAN GRİYE DÖNDÜ

Bin civarında kamu, belediye ve gönüllülerin katıldığı gece boyunca söndürme çalışmalarının ardından alevler bastırıldı.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Söndürülen ormandan geriye ise tüten görüntü ve griye dönüşmüş çam ağaçları kaldı.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

BAKAN HELİKOPTERLE İNCELEME YAPACAK

Gece boyunca Bursa'da kriz merkezinin başında çalışmaları yönlendiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun helikopterle bölgede inceleme yapacağı öğrenildi.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

EKİPLER TEYAKKUZDA

Öte yandan gün içinde yeniden fırtına ve lodos ile tüten ormanların yanması ve başka noktalara sıçrama ihtimaline karşı da ekipler sürekli bölgede teyakkuz halinde bulunuyor.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Osmangazi ilçesine bağlı boşaltılan Avdancık köyünde de yangının yerleşime yönelmeden önünün kesildiği öğrenildi.

Yeşil Bursa griye döndü! Orman yangınının acı boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
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ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
#ığdır
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#narlıdere
#gürsu
#Avdancık
#Gündem
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