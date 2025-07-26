Bursa'da orman yangını! Köylülerden hayati müdahale

Türkiye’nin birçok yerinde orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Bursa’nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesinde de dün öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanları fark eden muhtar Hüseyin Ormancılar, itfaiyeye haber verdi ve köylülerle yangına ilk müdahaleyi yaptı.

KÖYLÜLERDEN HAYATİ MÜDAHALE

Köylüler, yangının yayılmasını önlemek için kuru otları temizledi ve su bidonlarıyla alevlere müdahale etti. Muhtarın ihbarıyla bölgeye ulaşan Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bir saatlik yoğun bir çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.