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 | Baran Aksoy

Bursa'da ormanı kundaklayan Ufuk Aytekin böyle benzin almış! Görüntüler ortaya çıktı

Bursa'da ormanları yakan FETÖ üyeliği sebebiyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin'in benzin istasyonundan 5 kiloluk pek şişelerle benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 12:32

Bursa'dan yükselen alevler Türkiye'nin ciğerlerini yakmaya devam ediyor... Bölgede yangınla mücadele sürerken, o facianın sorumlusu olduğu iddia edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin, benzin dolu pet şişeyle yakalandı. Durumu öğrenen halk emniyetin önüne toplandı, şahsın kendilerine verilmesini istedi.

GÖTÜNLERE İHLAS HABER AJANSI ULAŞTI

Ciğerlerimizi yakan hainle ilgili yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Aytekin'in bir petrol istasyonundaki benzin alma görüntülerine İhlas Haber Ajansı ulaştı.

Bursa'da ormanı kundaklayan Ufuk Aytekin böyle benzin almış! Görüntüler ortaya çıktı

ŞİŞEDEKİ SULARI SAKSIYA DÖKTÜ

Benzinlikteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna gelen Aytekin, önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü.

Bursa'da ormanı kundaklayan Ufuk Aytekin böyle benzin almış! Görüntüler ortaya çıktı

ARAÇIN KASASINA KOYUP ORMANA GİTTİ

Daha sonra pompaya geçen şahıs 2 adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı. Öte yandan gözaltındaki Ufuk Aytekin'in İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

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ETİKETLER
#bursa
#terör
#gözaltı
#Petrol Hırsızlığı
#Benzin Hırsızlığı
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