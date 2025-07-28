Bursa'da ormanı kundaklayan hainin ifadesi ortaya çıktı! Söyledikleri şoke etti

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün başlayan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, vatandaşların ormanda gördüğü ve kasasında benzin bidonu bulunan 03 HK plakalı kamyoneti kullanan Ufuk Aytekin (30), yangını Kışmanlar köyü yakınlarında çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir apartmanın önünde yakalanarak karakola götürüldü.

FETÖ'DEN İHRAÇ HAVA ASTSUBAY ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, Aytekin’in 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görev yaparken 2019’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üyelik suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldığı, adli kontrol şartıyla serbest kaldığı, yargılama sonunda ise 5 yıl süreyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve 2021’de 375 sayılı KHK ile görevden ihraç edildiği ortaya çıktı.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Gözaltındaki Ufuk Aytekin’in, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sorgulandığı ve yeni gözaltıların da olabileceği bilgisine ulaşıldı.

ÖMÜR BOYU HAPSE GİRMEK İÇİN YAKTIM

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şahıs ifadesinde ormanı yaktığını itiraf etti. Ufuk Aytekin ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde yapılan ön görüşmede; "2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ailesi ile arasının bozulduğunu ve evden atıldığını o sebeple zaman zaman ömür boyu cezaevine girmek istediğini, bir an şeytana uyarak 27.07.2025 günü saat 21.30 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar parkına giderek ağaçları tutuşturduğunu, o esnada cep telefonunun yere düştüğünü ve yandığını, kendi elinde ve ayaklarında da hafif yanıklar oluştuğunu, sonra arabası ile olay yerinden kaçtığını" beyan etti.