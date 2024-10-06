Bursa'da palet fabrikasında yangın! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Ekim 2024 01:46 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 01:49

Son dakika haberine göre, Bursa'nın Karacabey ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki saat 23.30 sıralarında Uluabat Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. İlgili Haberler Son dakika | Lübnan yangın yeri, gizli operasyon ifşa oldu! ABD'nin İsrail'i savunmak için füzeler ateşlediği ortaya çıktı Son dakika | Şişli Teşvikiye’de korkutan yangın: Ekipler alevlerle mücadele ediyor