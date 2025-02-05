Bursa'da sattığı bahçesindeki konteynerini geri aldı! 88 yaşında cezaevine girdi

05 Şubat 2025 14:10 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 15:07

13 yıl önce emlakçıya arsa satan 88 yaşındaki adam, iddiaya göre arsadaki konteynerini geri alınca arsanın yeni sahibi şikayetçi oldu. Adam hakkında mahkeme hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Bir tuhaf hırsızlık! Soymak için girdiği bankada TikTok'tan canlı yayın açtı

Bir tuhaf hırsızlık! Soymak için girdiği bankada TikTok'tan canlı yayın açtı

Bursa'da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Karacabey ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Necdet Özgel, 13 yıl önce kendisine ait arsayı köydeki emlakçıya sattı. İddiaya göre Özgel, arsayı emlakçıya satarken, ‘Arsamın içinde konteyner var, onu satmıyorum, müsait olunca senden alırım' dedi.

Emlakçı da Özgel'e 'Ne zaman müsait olursan o zaman alırsın' karşılığını verdi.

HIRSIZLIK İHBARINDA BULUNDU

Aradan geçen sürede, emlakçı arsayı başka bir müşteriye satınca yaşlı adama da "Sen konteynerini al, arsayı başka birine sattım" dedi.

Yaşlı adam da konteynerini alınca arsanın ikinci sahibi hırsızlık ihbarında bulundu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, yaşlı adamı evinden aldıktan sonra adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkan yaşlı adam durumu izah etmesine rağmen, kendisine 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Verilen kararla Özgel Ailesi, ikinci bir şoku yaşadı.

88 YAŞINDAKİ ADAMI BİR TORBA İLAÇLA UĞURLADILAR

88 yaşındaki adam jandarma ekiplerince Balat Açık Cezaevi'ne sevk edilirken, yaşlı adamın 80 yaşındaki eşi ise kendisini bir torba ilaçla uğurladı.

Yaşlı adamın daha önce bir suç kaydının bulunmaması ve iddia üzerine cezaevine girmesine aile tepki gösterirken, "Bu adam 4 gün önce hastaneden çıktı, iddia üzerine cezaevine atıldı. Bu zamana kadar suç işlememiş şimdi mi suç işledi?" diye konuştu.