Bursa'da taksi faciası! Ters yönden girdi, süratle gelen motosikleti biçti: Korkunç anlar kamerada

30 Ocak 2025 10:24 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 10:34

Bursa'da ters yöne giren taksi faciaya neden oldu. İçinde yolcu bulunan taksi, süratle ilerleyen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Feci kaza kameraya yansırken, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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Osmangazi ilçesi Hamitler TOKİ yolunda meydana gelen kazada dehşet yaşandı. Yolun boş olması nedeniyle son sürat ilerleyen motosiklet, ters yönden gelen taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

METRELERCE SAVRULDULAR

Kaza nedeniyle metrelerce savrulan iki motosikletli ağır yaralanırken, takside yolcu olarak bulunan Gülcan B., Hüseyin B., Ömer B. de hafif yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.