Bursa'da tekstil fabrikasında korkutan yangın 

31 May 2024 22:03 - Güncelleme : 31 May 2024 22:05

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çisiy Tekstil Fabrikası'nda belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Fabrika bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında yangın yayılmadan söndürüldü. Yangında 4 işçi dumandan etkilendi.

İlk yardım ekiplerinin müdahalesiyle işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.