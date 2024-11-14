Bursa'da tüyler ürperten cinayet! Karısını kemerle boğarak öldürdü

14 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:59

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan B., boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından çatıya çıkan cani eş intihara kalkıştı.

Antalya'da korkunç bir olay daha! 19 yaşındaki genç vurulmuş halde bulundu

Antalya'da korkunç bir olay daha! 19 yaşındaki genç vurulmuş halde bulundu

Orhaniye mahallesinde yaşanan korkunç cinayet kan dondurdu. 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu 35 yaşındaki eşi Özlem B. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Seslerin yükseldiği tartışmada çılgına dönen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü.

CİNAYETTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar. İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlattılar.