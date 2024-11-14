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Bursa'da tüyler ürperten cinayet! Karısını kemerle boğarak öldürdü

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Kasım 2024 10:53 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:59
Bursa&#039;da tüyler ürperten cinayet! Karısını kemerle boğarak öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hakan B., boşanma aşamasındaki eşini kemerle boğarak öldürdü. Korkunç cinayetin ardından çatıya çıkan cani eş intihara kalkıştı.

Orhaniye mahallesinde yaşanan korkunç cinayet kan dondurdu. 40 yaşındaki Hakan B., boşanma aşamasında olduğu  35 yaşındaki eşi Özlem B. ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Seslerin yükseldiği tartışmada çılgına dönen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Bursa'da tüyler ürperten cinayet! Karısını kemerle boğarak öldürdü - 1. Resim

CİNAYETTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI 

Öfkeli adam eşini öldürdükten sonra intihar etmek için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, 112 ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtılar. İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve polis ekipleri adamı ikna etme çalışması başlattılar.

Bursa'da tüyler ürperten cinayet! Karısını kemerle boğarak öldürdü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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