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01 May 2024 04:51 - Güncelleme : 01 May 2024 05:51

Bursa'da yangın! Mobilya imalathanesi alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangın saat 01.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Güverte sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinin 2. katındaki boyahanede çıktı. Yangın kısa sürede iş yerini sardı.

Alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekipler bir saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. İş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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