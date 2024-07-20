Bursa'da yine başıboş köpek dehşeti! Talihsiz kadının canını zor kurtardı

20 Temmuz 2024 11:21 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 11:33

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Yıldırım ilçesinde işe giden kadın, başıboş sokak köpeği tarafından bir süre takip edildi.

Sokak köpeği zaman zaman yaklaştığı kadını koşturdu. Köpekten yaklaşık 2 dakika boyunca kurtulamayan kadın, çaresiz kaldı.

ÇARESİZ KADININ YARDIMINA KOŞTU

O sırada motosiklet ile turlayan Hami Durmuş çaresiz kadının yardımına koştu.

Agresif hareketler sergileyen köpek, çevrede panik oluşturdu. Hami Durmuş motosikletin sesi ve ayağıyla köpeği kadından uzaklaştırmaya çalıştı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kadını bir süre daha takip eden köpek; daha sonra uzaklaşarak bölgeden ayrıldı.

Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KADINI KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

İşe giden kadını saldırıdan kurtaran Hami Durmuş, "İşe gittiğim esnada bir köpeğin kadını köşeye sıkıştırdığını gördüm.

Kadının çok korktuğunu anladım. Hemen motosiklet ile yardımcı olmak amaçlı köpek ile kadının yanına gittim.

Önce motosiklet ile kovalamak istedim ama biraz uğraştırdı. Kadının çok korktuğunu anlayan köpek gitmedi.

En son motosikletten inerek kask ile kovaladım. Kadın çok teşekkür etti ve burada hiç insan yoktu." dedi.