Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza! Taksici son anda canını kurtardı

25 May 2024 13:40 - Güncelleme : 25 May 2024 13:42

Gazzeli çocukların yüzü bir nebze olsa güldü! Yürekleri ısıtan görüntüler

Gazzeli çocukların yüzü bir nebze olsa güldü! Yürekleri ısıtan görüntüler

Bursa'da bir taksinin sürücüsü, kavşaktan dönerken üzerine doğru beton mikserinin devrildiği kazayı yara almadan atlattı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 3. Pınar Caddesi'nde seyreden Mehmet T. idaresindeki 16 YC 741 plakalı beton mikseri, dönel kavşakta devrildi.

BURSA'DA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA!

Bu sırada Yeniceabat Caddesi'nde ilerleyen Murat S'nin kullandığı 16 T 0184 plakalı taksi, mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Beton mikserinin devrilerek sürüklenmesi sonucu takside hasar oluştu.

TAKSİCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

Taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan beton mikserinin sürücüsü Murat S, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.