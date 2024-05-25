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Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza! Taksici son anda canını kurtardı

Editör: Fatimatüzzehra Maslak / Kaynak: Anadolu Ajansı
25 May 2024 13:40 - Güncelleme : 25 May 2024 13:42

Kavşaktan dönerken üzerine beton mikseri devrilen taksi şoförü son anda yanını kurtardı. Bursa'da meydana gelen bu kazaya dair ilk görüntüler paylaşıldı.

Bursa'da bir taksinin sürücüsü, kavşaktan dönerken üzerine doğru beton mikserinin devrildiği kazayı yara almadan atlattı.
Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi 3. Pınar Caddesi'nde seyreden Mehmet T. idaresindeki 16 YC 741 plakalı beton mikseri, dönel kavşakta devrildi.

BURSA'DA YÜREKLERİ AĞZA GETİREN KAZA! 

Bu sırada Yeniceabat Caddesi'nde ilerleyen Murat S'nin kullandığı 16 T 0184 plakalı taksi, mikserin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza! Taksici son anda canını kurtardı - 1. Resim

Beton mikserinin devrilerek sürüklenmesi sonucu takside hasar oluştu.

Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza! Taksici son anda canını kurtardı - 2. Resim

TAKSİCİ SON ANDA CANINI KURTARDI

Taksi sürücüsünün yara almadan atlattığı kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan beton mikserinin sürücüsü Murat S, ilk müdahalenin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da yürekleri ağza getiren kaza! Taksici son anda canını kurtardı - 3. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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