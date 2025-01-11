Bursa'da yüzde 95 zihinsel engelli Necmettin Sönmez 3 gündür kayıp!

11 Ocak 2025 22:32 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 22:33

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde oturan Sönmez ailesinin bireyi olan Necmettin Sönmez'den 3 gündür haber alınamıyor. Necmettin Sönmez’in yeğeni Nihal Sönmez, amcasını görenlerin kendisine ulaşmasını isteyerek, yetkililerden de yardım istedi...

Bursa’da 2 gün önce babasıyla birlikte çıktığı çarşıda kaybolan zihinsel engelli​ 46 yaşındaki Necmettin Sönmez’in yakınları sokak sokak, cadde cadde gezerek kendisini arıyor.

Sönmez (46), babası Muhittin Sönmez (75) ile evden ayrılıp Kapalı Çarşıya geldi. Burada alışveriş yaparken baba-oğul kalabalıkta birbirini kaybetti. Yaşlı adam oğlunu bulmak için uğraşsa da kendisinden bir haber alamayınca karakola koştu. İhbarda bulunan adam; kayıp oğlunu bulmak için torunu ve ailesiyle de yola koyuldu.

Kendisinden haber alamayan aile sakinleri, kaybolan Necmettin Sönmez’in fotoğraflarını sokak ve caddelere asarak bulunması için seferber oldu.

"YETKİLERDEN YARDIM İSTİYORUZ"

Necmettin Sönmez’in yeğeni Nihal Sönmez, amcasını görenlerin kendisine ulaşmasını isterken, “ Amcam 8 Ocak Çarşamba günü dedem ile yürürken kayboldu. Kendisi zihinsel engelli. Çarşıda kaybolunca dedem bulmak için uğraştı fakat ulaşamadı. Kendisini ifade edecek durumda değil." diye konuştu.

Müracaat üzerine polis ekipleri de soruşturma başlattı.