Çanakkale'de suç örgütüne 'Arıkovan' operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

11 Ocak 2025 21:40 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 21:50

Çanakkale'de suç örgütü operasyonunda 10 şüpheli yakalandı. Tehdit ve şantaj yolu ile yaklaşık değeri 160 milyon TL haksız kazanç edindikleri tespit edilen organize suç örgütü üyelerinin adli işlemleri başladı. İşte detaylar...

Çanakkale​'de polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 şüpheli​ gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yağma suçundan 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.I'nın yöneticisi olduğu, silahla tehdit ve şantaj yoluyla mal varlığı edindikleri tespit edilen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. TEK TEK ELE GEÇİRİLDİ Polis​, 36 ekibin katılımıyla gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, 13 iş yeri ve ikamette arama yaptı. Aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve 56 fişek, mağdurlara ait çok sayıda senet ve tapu ile 3 parça halinde tarihi eser niteliğindeki malzeme, örgütsel verilerin yer aldığı 3 ajanda, 10 cep telefonu, 66 sentetik uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 4 bin 140 dolu makaron, 2 koli bandrolsüz boş sigara paketi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 10 şüphelinin emniyette sorgularının sürdüğü öğrenildi. İlgili Haberler Sultangazi’de cami imamı darbedildi: Görgü tanıkları o anları anlattı! Bursa'da kömür madeni göçtü: Patlatma sorumlusundan acı haber geldi