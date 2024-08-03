Bursa'daki 4 şiddetli deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama! Tek tek tarih verdi

03 Ağustos 2024 11:39 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 11:46

Bursa'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Marmara Bölgesi’nde endişeler yine arttı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Büyük İstanbul ve Marmara depremi beklentisi sürerken uzman isimler Bursa depremi sonrası tahminlerini sosyal medyadan paylaştı.

BURSA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bursa’daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Naci Görür fay zonlarına dikkat çekerek büyük deprem beklendiğini söyledi.

Naci Görür’ün açıklamaları:

Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri