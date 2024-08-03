Bursa'daki 4 şiddetli deprem sonrası Naci Görür'den ilk açıklama! Tek tek tarih verdi
Bursa'da 4.1 şiddetinde meydana gelen deprem sonrası Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Naci Görür, fay hatlarına dikkat çekerek büyük depremin beklendiğini söyledi. Deprem çevre il ve ilçelerden hissedilirken yer bilimciler Bursa'yı deprem riski sebebiyle uyarıyordu. İşte detaylar...
Bursa'da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası Marmara Bölgesi’nde endişeler yine arttı. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. Büyük İstanbul ve Marmara depremi beklentisi sürerken uzman isimler Bursa depremi sonrası tahminlerini sosyal medyadan paylaştı.
BURSA'DA BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Bursa’daki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Naci Görür fay zonlarına dikkat çekerek büyük deprem beklendiğini söyledi.
Naci Görür’ün açıklamaları:
Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu.Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri