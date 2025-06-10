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 | Murat Makas

Bursa'daki vahşette ifadeler ortaya çıktı: Sahte kadın profiliyle yazıp çağırdı, orada öldürdü

Bursa'da sinir krizi geçiren gencin amcasını öldürdüğü olaya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. Gencin amcasını olay yerine sahte kadın profili açarak ve yazarak çağırdığı ortaya çıktı. Katil zanlısı için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. İşte detaylar...

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Bursa'daki vahşette ifadeler ortaya çıktı: Sahte kadın profiliyle yazıp çağırdı, orada öldürdü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 11:41

Bursa'da aralarında husumet bulunan amcasını bıçaklayarak öldüren sanığın ifadeleri ortaya çıktı. Amcasını bıçaklayarak öldüren sanığın, maktulü olay yerine kadın ismiyle açtığı sahte sosyal medya hesabından yazışarak çağırdığı belirlendi.

Merkez Osmangazi ilçesinde 5 Ocak'ta Kadir Z.'nin (20) bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z'yi (27) bıçaklayarak öldürmesine ilişkin Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame, Bursa 18. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, Efe Z.'nin hayatını kaybetmeden önce hastanede polise ifade verdiği belirtildi.

BİR KADININ KENDİSİNE İSTEK YOLLADIĞINI BELİRTTİ

Sosyal medya platformundan bir kadının kendisine arkadaşlık isteği gönderdiğini ve onunla buluşmak üzere olay günü alışveriş merkezinin önüne geldiğini anlatan Efe Z. buluşma adresine geldiğinde yeğeni Kadir Z. ve bir arkadaşını gördüğünü belirtti.

Efe Z, "Kadir bana 'Seni nasıl oyuna getirdim?' diye söyleyince hesabın sahte hesap olduğunu anladım. Kadir bana 'Seni yakaladım' diyerek küfürler edip kovalamaya başladı. Kent Meydanı'nda bulunan havuzun yanına gittiğimde Kadir beni yakalayarak bıçakla yaraladı ve çok sayıda bıçak darbesi aldım." ifadelerini kullandı.

Efe Z.'nin yaklaşık 2 yıl önce ağabeyini ve yeğeni Kadir'i uyuşturucu sattıkları iddiasıyla polise ihbar ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğunu anlattığı, "Eylemi gerçekleştiren yeğenim Kadir'in abim tarafından azmettirildiğini ve Kadir'in sahte Instagram hesabı açmak suretiyle planlayarak eylemi gerçekleştirdiğini düşünüyorum." ifadeleri iddianamede yer aldı.

Bursa'daki vahşette ifadeler ortaya çıktı: Sahte kadın profiliyle yazıp çağırdı, orada öldürdü

"KAÇ KEZ BIÇAK SALLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Sanık Kadir Z. ise ifadesinde amcası Efe Z.'nin aile içinde sürekli huzursuzluklar çıkardığını, bu nedenle hakkında çeşitli şikayetlerinin bulunduğunu belirtti. Olay günü arkadaşıyla gezmek için alışveriş merkezine gittiğini, burada amcasını gördüğünü ifade eden sanık, amcasıyla konuşmak istediğini ancak kendisine küfür edildiğini ileri sürdü.

Kadir Z, "Bana zarar vereceğini düşündüğümden yanımda bulunan bıçağı çıkarıp rastgele salladım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum. Mobilya işçisi olmam nedeniyle sürekli bıçak taşırım. Meydana gelen olay anlık bir durumdan kaynaklandı. Olaydan dolayı pişmanım." ifadesini kullandı. İddianamede, sanıkla maktul arasında yaklaşık 2 yıl önce başlayan husumetin devam ettiğinin alınan beyanlardan anlaşıldığı belirtildi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Toplanan deliller, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün sanığın telefonu üzerinde yaptığı tespitler ve maktulün ölmeden önceki ifadesiyle, olayın tasarlayarak gerçekleştirildiği kanaatinin oluştuğu kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezasına çarptırılmasını talep etti.

Kadir Z.'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 Ocak'ta gerçekleşen olayda Kadir Z. (20), bir alışveriş merkezinin önünde amcası Efe Z'yi (27) birçok yerinden bıçaklamıştı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Kadir Z. daha sonra tutuklanmıştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Efe Z. ise tedavi gördüğü hastanede 12 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
#bursa
#cinayet
#aile içi şiddet
#bıçaklama
#husumet
#Sahte Sosyal Medya Hesabı
#Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
#Gündem
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