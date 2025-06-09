Cinayet anını canlı yayında çekti! Silahını çıkarıp defalarca ateş etti

Las Vegas’ta bir kişi, Bellagio isimli ünlü kumarhanenin önünde silahını çıkartıp rastgele ateş ederek dehşet saçtı. Olay anı bölgedeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının cep telefonlarıyla canlı olarak kaydedildi.

The Sun'da yer alan habere göre göre, saldırı iki kişi arasında çıkan kısa bir tartışmanın ardından patlak verdi. Bu tartışma, zanlının aniden silahını çekip kurşun yağdırmasıyla trajik bir şekilde sonuçlandı. Bugüne kadar edinilen bilgilere göre, saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti.

Olayın ardından, yetkililer çevredeki bölgeyi hızla tahliye etti ve güvenlik çemberi oluşturarak olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Polis zanlıyı kısa süre içinde yakalarken, bir Youtube yayıncısının canlı yayın esnasında kaydettiği olayın görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini gördü.