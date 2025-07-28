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 | Onur Kaya

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde aracıyla ormanlık alanda görülen ve yangını başlattığı iddia edilen U.A. adlı şüpheli yakalandı. Aracının kasasından benzin bidonu çıkan şüpheli gözaltına alınırken, vatandaşlar şüpheliyi linç etmek istedi. Öte yandan yangını çıkardığı iddia edilen U.A.'nın eski asker olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği öne sürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili açıklama yaptı.

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KAYNAK:
Odatv
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 06:53
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 07:15

'da devam eden orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu. Karadan ve havadan yangına müdahale ederken, orman yangınını çıkardığı iddiasıyla bir yakalandı.

BENZİN BİDONUYLA YAKALANDI

Ormanlık alanda Afyonkarahisar plakalı bir araçla görülen ve aracının kasasında benzin bidonu bulunan U.A. (30) isimli şüpheli, vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı.

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

Harmancık ilçesi Ballısaray Mahallesi’nde yaşayan şüpheli, aracını park ettiği Topbaşı Mahallesi’ndeki öğrenci pansiyonundan çıkarken yakalandı.

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

ŞÜPHELİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

U.A.’nın park halindeki aracının bagajında benzin bidonu gören vatandaşlar, tepki gösterip şüpheliyi linç etmek istedi. Emniyet binası önünde toplanan halk, 'Bize verin onu' diyerek tepki gösterdi.

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

Öfkeli kalabalık, polis tarafından güçlükle sakinleştirilirken, şüpheli, bacağındaki ve kolundaki sargı bezlerinin çıkartırken olduğunu iddia eden kalabalığa, evde yandığını söyledi.

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

FETÖ BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan şüpheliyle ilgili iddiası da dikkat çekti. U.A.’nın, eski asker olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öne sürüldü.

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BAKAN TUNÇ: 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınına müdahale sürerken, yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınmıştır. Adli soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

CHP'Lİ ÖZTÜRK: BU BİR SABOTAJDIR

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk’ten kentteki orman yangınlarına ilişkin flaş bir iddia geldi. Yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarına katılan Öztürk, yangın alanından uzakta yeni bir girişimine tanık olduklarını söyledi.

Bursa'daki yangında sabotaj iddiası: Bir şüpheli gözaltına alındı! Dikkat çeken FETÖ bağlantısı

Öztürk, "Jandarmaya da emniyete de gerekli uyarıları yaptık. Maalesef çok noktada başlayan yangın aklımıza kötü şeyler getiriyor. Orada o görgü tanıklarının ifadeleri de bunu doğrular gibiydi. Bu bir sabotajdır. Bursa’nın ciğerlerine kastediliyor" dedi.

Tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Öztürk, "Bu işin arkasında kimler varsa tek tek ortaya çıkarılmalı. Sadece yangını değil, bu alçaklığı da söndürmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#bursa
#orman yangını
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#Linç Girişim
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