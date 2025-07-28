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 | Selahattin Demirel

Bursa'daki yangında şüphe çeken olay! Başkan Bozbey 'düşündürücü' diye açıkladı

Bursa'da saatlerdir söndürmek için büyük bir mücadele verilen yangınlarla ilgili Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey, çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Bozbey, Harmancık'taki yangının 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu belirterek yangının söndürülmesi için herkesin sorumluluğunu fazlasıyla yerine getirdiğini söyledi.

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Bursa'daki yangında şüphe çeken olay! Başkan Bozbey 'düşündürücü' diye açıkladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 00:44

'nın -Harmancık ilçeleri arasında dün akşam saatlerinde başlayan ve kısmen kontrol altına alınan , rüzgar sebebiyle bugün de etkisini sürdürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı , beraberindeki CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ile birlikte Harmancık ilçesine geçerek yangınla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru ile bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, son durum hakkında fikir alışverişinde bulundu. Daha sonra AKOM aracına geçen Başkan Bozbey ve beraberindekiler, drone aracılığıyla alanı gözlemleyerek durum değerlendirmesi yaptı.

Bursa'daki yangında şüphe çeken olay! Başkan Bozbey 'düşündürücü' diye açıkladı

"5-6 MAHALLE TAMAMEN BOŞALTILDI"

Bursa'nın 24 saati geçen bir süredir yangınlarla boğuştuğunu söyleyen Bozbey, dün Orhaneli Yakuplar Mahallesi'nde başlayan yangının bugün Harmancık tarafına sıçradığını söyleyerek yangın tehlikesine karşı 5-6 mahallenin tamamen boşaltıldığını, bir mahallenin de risk oluşması halinde boşaltılacağını belirtti.

Bursa'daki yangında şüphe çeken olay! Başkan Bozbey 'düşündürücü' diye açıkladı

"6 FARKLI BÖLGEDE BİR ANDA BAŞLAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Harmancık ilçesindeki yangının rüzgarın etkisiyle 6 farklı bölgede bir anda başlamış olmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, "Bu durum bizleri endişelendiriyor. Bursa son yılların en büyük acısını yaşıyor. Doğal bir felaket yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın sebebiyle çok fazla alanı kaybediyoruz. Yangının bir bölümü Harmancık'a doğru ilerlerken, bir bölümü Dursunbey'e doğru ilerliyor.

Bursa'daki yangında şüphe çeken olay! Başkan Bozbey 'düşündürücü' diye açıkladı

Yangınla mücadeleyi Bursa Büyükşehir Belediyesi, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlar el ele sürdürüyor. 245 civarında aracımız ve 550-600 civarındaki personelimizle alandayız. Ekiplerimiz 26 saattir alanda görevinin başında. Hem dağ bölgesinde hem de Gürsu-Kestel bölgesindeki yangınların söndürülmesi için yoğun çaba harcanıyor. Müdahale etmemize rağmen yangını durduramamanın üzüntüsü içerisindeyiz" dedi.

Bursa'daki yangında şüphe çeken olay! Başkan Bozbey 'düşündürücü' diye açıkladı

"HERKES SORUMLULUĞUNU FAZLASIYLA YERİNE GETİRİYOR"

Gürsu bölgesindeki yangınla mücadele çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü anlatan Bozbey, 3 kişinin hayatını kaybettiği tanker kazasıyla ilgili de konuşarak "Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yangının söndürülmesi için çalışmalara katılan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Bursa'da tüm halkımız dayanışmanın, bütünleşmenin örneğini bu yangında da ortaya koydu. İtfaiye teşkilatımız ve AKOM yapılanmamız AFAD ile birlikte Valiliğimizin koordinasyonunda sahada mücadele ediyor. Herkes görev ve sorumluluğunu fazlasıyla yerine getiriyor. Yanan alanları soğutma çalışmalarının ardından Valiliğimiz öncülüğünde yeşile dönüştürme projesini başlatacağız. Bizler bir yerine 5 ağaç dikerek destek olacağız" dedi.

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ETİKETLER
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#orman yangını
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#Yangınla Mücadele
#Harmancık
#Gündem
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