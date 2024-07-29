Bursa'yı ayağa kaldıran paylaşım! Boynuna ip geçirdi, intihar notu yazdı: Kahreden detay

29 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:46

Orhangazi Belediyesi'nde temizlik personeli olarak çalışan 41 yaşındaki M.K.'nin sosyal medya paylaşımı Bursa'yı ayağı kaldırdı. Boynuna ip geçirdiği fotoğrafa intihar notu yazan şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

"ÇOCUKLARIN SANA EMANET"

M.K. fotoğrafın altına “Hakkınızı helal edin artık çok bunaldım yapamıyorum. Herkesten çok özür dilerim. Elveda canım babam bunu hiç unutma ben seni canımdan çok sevdim her zaman. Çocuklarım sana emanet” notunu düştü.

TELEFONU ÇALIYOR FAKAT AÇAN YOK

Paylaşım sonrasında çok sayıda personel ile birlikte polis ekipleri şahsı aramaya başladı. Bir zeytinlik alanda çekildiği gözlenen fotoğraftan yola çıkan ekipler M.K.’yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şahsın telefonunun çaldığı ancak cevap vermediği belirlendi.