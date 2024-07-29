Fintek sektöründe yeni dönem başlıyor! 'TÖDEB Gündem' dergisi önemli röportajlarla yayın hayatına başladı

29 Temmuz 2024 15:20 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:20

TÖDEB tarafından 2024’ün ilk altı ayını kapsayacak şekilde hazırlanan TÖDEB Gündem bugün yayın hayatına başladı.

Yayın hayatına başlayan dergi için gazetecilerle buluşan Ufuk Bilgetekin önemli mesajlar verdi.

Ödeme ve elektronik para sektöründeki gelişmeler, sektörü etkileyen haberler ve sektörün önemli isimleriyle yapılan röportajlar, TÖDEB Gündem’in ilk sayısında yer alıyor. İlk sayının özel röportajında ise Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan bulunuyor.

"TÜRKİYE FİNTEK ÜSSÜ OLACAK"

TÖDEB Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Bilgetekin’in sunuş yazısıyla yayın hayatına başlayan TÖDEB Gündem’e neden ihtiyaç duyulduğunu şu sözlerle ifade etti:

"TÖDEB’in ve üyelerinin ödeme ve elektronik para sektöründe elde ettikleri başarıların ve sektörel yeniliklerin bir göstergesi olarak karşınızda. Dergimiz, sektördeki en yeni gelişmeleri ve politika değişikliklerini kapsamlı bir şekilde ele alarak, fintek dünyasındaki değişimleri anlamamıza yardımcı olacak.

TÖDEB Gündem, sektör içi iletişimi artırmamıza ve birlikte daha güçlü bir ekosistem oluşturmamıza olanak tanıyacak. Amacımız her zaman daha iyiyi yapmak ve daha ileriye gitmek. TÖDEB Gündem ile hep birlikte, Türkiye’yi fintek üssü yapma yolunda attığımız adımların daha da güçleneceği bir geleceğe yelken açıyoruz.” Diyerek yeni derginin Türkiye’nin ulusal hedefleri için oynayacağı rolü de işaret etmiş oldu.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK'TE DERGİDE YER ALAN İSİMLERDEN

Dergi, yılın ilk yarısında özellikle TÖDEB tarafından düzenlenen TÖDEB Agora Fintech Fuarı ile TÖDEB çatısı altında kurulan Türkiye Pavilyonları ile katılım sağlanan Seamless Dubai ve Money 20/20 Avrupa gibi önemli etkinliklerin yanı sıra, TÖDEB Akademi ve Fintek Çırağı programları gibi sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmaya yönelik çalışmaları da detaylı bir şekilde ele alıyor. TÖDEB Gündem’in ilk sayısının sürprizlerinden bir tanesi de Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile yapılan röportaj.

Yurtiçi ve yurtdışındaki fintek gelişmeleri, üyelerden özel haberler ve röportajların yanı sıra TÖDEB Gündem’de TÖDEB ve çeşitli kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleştirilen organizasyonlarla birlikte sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında aydınlatıcı bilgiler de yer almakta. Bu içerikler, sektör profesyonellerine ve ekosistemin tüm paydaşlarına sektördeki en son gelişmeleri takip etme fırsatı sunuyor. Bu özellikleriyle TÖDEB Gündem, ödeme ve elektronik para sektörü başta olmak üzere tüm fintek sektörünün bilgi edinmesine katkı sağlayarak, sektör oyuncuları için kalıcı kaynak olacak.