Bursa'yı sel götürdü, 10 yaşındaki üç kız paten kayarken eve dönemedi

05 Temmuz 2024 01:40 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 01:42

Bursa'da 2 saat boyunca etkili olan yağmur yüzünden sokaklar göle döndü bazı bölgelerde sel yaşandı. Bu sırada bir alışveriş merkezinde eğlenen 3 kız çocuğu metro seferleri de iptal olunca evlerine dönemedi. AVM'de mahsur kalan çocukları kurtarmak için herkes harekete geçti.

SEVİNDİREN HABER AVM'DEN GELDİ

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi’nde evlerinden paten kaymak için Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden 10 yaşlarındaki Zeynep, Meryem ve Sümeyye geç saatlere kadar evlerine dönmedi. Kızlarına ulaşamayan aileler durumu polis ekiplerine bildirirken, konu komşu 3 arkadaşı bulmak için seferber oldu.

Adeta tüm Bursa halkı kayıp kızlardan haber ararken, sevindirici haber AVM’nin güvenliklerinden geldi. Kendilerine gelen telefon üzerine aileler hemen alışveriş merkezine giderken, kızlarına kavuşmanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu ve o anlar kameraya yansıdı.

METRO SEFERLERİ DURDU EVLERİNE DÖNEMEDİLER

Emek Mahallesi’nde ise yüzlerce kişi sokakta kaybolan kızları bekledi. Evlerine dönen kızları mahalleli alkışla karşılarken, Bursa’yı ayağa kaldıran minik kızların yağmur nedeniyle iptal olan metro seferine binemeyip AVM’de mahsur kaldıkları öğrenildi.