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 | Baran Aksoy

Bursa'da orman yangını çıkartan Ufuk Aytekin'in yakalanma anları ortaya çıktı

Bursa'nın Harmancık ilçesindeki orman yangını çıkaran FETÖ'cü eski asker Ufuk Aytekin'in polis tarafından yakapaça gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan şahsın benzin aldığı akaryakıt istasyonunda bir süre önce çalıştığı ve akaryakıt alırken motorlu testeremde kullanacağım dediği de öğrenildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 14:33

'nın Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan sırasında vatandaşlar, şüpheli gördükleri ve aracının arkasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30)'i bir apartın önünde kıstırdı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Daha sonra durumun polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler şahsı, yaka paça gözaltına alıp emniyete götürdü. Polis merkezine götürülen Aytekin suçunu itiraf edip bir an şeytana uyduğu için ağaçları ateşe verdiğini söyledi.

Bursa'da orman yangını çıkartan Ufuk Aytekin'in yakalanma anları ortaya çıktı

BENZİN ALDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Aytekin'in ifadesinde bahsettiği benzin istasyonunun güvenlik kamera görüntülerinde ise 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna geldiği, önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktüğü, daha sonra pompaya tarafına geçip 2 adet pet şişeye benzin doldurtup kamyoneti ile benzinlikten ayrıldığı görüldü.

Bursa'da orman yangını çıkartan Ufuk Aytekin'in yakalanma anları ortaya çıktı

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Ufuk Aytekin'in yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında /PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı. Öte yandan şahsın benzin aldığı akaryakıt istasyonunda bir süre önce çalıştığı ve akaryakıt alırken motorlu testeremde kullanacağım dediği de öğrenildi.

Bursa'da orman yangını çıkartan Ufuk Aytekin'in yakalanma anları ortaya çıktı
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