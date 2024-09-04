Burun estetiği yaptıran Heval Pekgöz hayatını kaybetmişti: Aile şikayetçi oldu

04 Eylül 2024 11:17 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:42

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Heval Pekgöz (19), hem burun etini aldırmak hem de estetik operasyon yaptırmak amacıyla gittiği Maltepe'deki bir özel hastanede yapılan operasyon sonrası hayatını kaybetmişti. Nakro aşamasında kalbi duran ve ardından 20 gün yaşam savaşı veren genç kızın ölümü büyük yankı bulurken aile, konuyu yargıya taşıdı

Kızlarının ölümünde ihmaller zinciri olduğunu iddia eden aile hastane ve operasyonu yöneten doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

BABA FERHAT PEKGÖZ: BİZE DURUMU İYİ DENDİ!

Ameliyat ve sonrasında yaşananları anlatan baba Ferhat Pekgöz, anestezi işlemi sonrası kızlarının kalbinin durduğunu ancak kendilerine durumunun çok iyi olduğunun söylendiğini ifade etti. Ameliyat sonrası Heval'i önce tedbir olarak Kurtköy'deki bir hastaneye götürüldüklerini belirten Pekgöz, daha sonra ise 112 kaydı açılmadığı için tekrar başka bir şubeye yönlendirildiklerini dile getirdi. Pekgöz, aynı gün içinde 3 hastane değiştirmek zorunda kaldıklarını, ihmal yüzünden kızlarının hayatını kaybettiğini iddia etti

"SEDYEDEYKEN GÖZLERİ AÇIKTI"

Anne Özlem Pekgöz ise kızını yoğun bakımda görmek istediğini ancak buna izin verilmediğini belirtirken "Heval'in gözlerin sedyedeyken açıktı ve entübe olmadı" dedi.

30 Ağustos'ta kızlarını kaybeden Pekgöz ailesi, hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu.