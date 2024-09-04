Dilan Polat eşi Engin Polat için dua istedi! Bugün hakim karşısına çıkacak

04 Eylül 2024 10:58 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:05

Kara para aklama ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla yargılanan Dilan Polat ile Engin Polat çifti bugün, mahkemeye çıkacak. Mahkeme öncesi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilan Polat, takipçilerinden dua etmelerini istedi.

DİLAN POLAT, ENGİN POLAT İÇİN DUA İSTEDİ

Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu 28 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak. Tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat'ı iki kez ziyaret eden Dilan Polat, eşi için takipçilerinden dua istedi. Dilan Polat, "Herkese merhaba, Birer Fetih süresi okur musunuz? " dedi.

DİLAN POLAT'A EŞİDNEN BİR DİZİ YASAK GELDİ

Tahliye olduktan sonra eşi Engin Polat'ın isteği üzerine herhangi bir yere konuşmayan Dilan Polat'ın evdeki halini kız kardeşi Sıla Doğu paylaştı. Paylaşılan karede Dilan Polat'ın bir hayli zayıfladığı gözlemlenirken, parmağındaki yüzük dikkatlerden kaçmadı.