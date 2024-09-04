MasterChef'te Mehmet Şef'i sinirlendiren anlar! "Buna gıcık olduğumu bilmiyor musunuz?"

04 Eylül 2024 09:30 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:41

Dün akşam yayınlanan MasterChef yarışmasında kırmızı ve mavi takım kaptanları arkadaşlarını belirledi. Yarışmada bir ilk gerçekleşti ve kırmızı takımın tamamı kadınlardan, mavi takımın tamamı ise erkeklerden oluştu. Eleme adayı olmamak için mücadele eden yarışmacılar, Mehmet Şefi de sinirlendirdi.

MASTERCHEF'TE SİLPAT KRİZİ

Masterchef'te yaşanan mücadele esnasında silpat krizi yaşandı. Daha önce silpat alerjisinden bahseden Mehmet şef, "Dün gece bir sıkıntı daha vardı biliyorsun. Bu silpat alerjimi bilenler var mı benim geçen yıldan? Siz benim buna gıcık olduğumu bilmiyor musunuz? Bu silpatları kim kesti, bana söyleyin? Siz bunların kaç para olduğunu biliyor musunuz? Eğer bu benim iş yerimde olsa kovardım. Milli servet bunlar yazık ya" dedi.

MASTERCHEF’TE HAFTANIN İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU

MasterChef yarışmasında bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Beyza olurken, eleme potasına gönderdiği isim ise Nigar oldu. Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu Beril en çok oyu alarak ikinci eleme adayı oldu.

Haftanın ikinci eleme adayını belirlemek için Kırmızı Takım oylama yaptı. En çok oyu alan Beril haftanın ikinci eleme adayı oldu.