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Buse Erkin bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil babanın cezası belli oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Aralık 2024 14:40 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 14:53

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir cani, 23 yaşındaki kızı Buse Erkin'i bıçaklayarak katletmişti. Cani babanın cezası belli oldu.

Kayseri​'nin Melikgazi​ ilçesinde 3 Mayıs tarihinde yaşanan olayda; Y.Y. (48) ile kızı Buse Erkin (23) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın devam etmesi üzerine Buse Erkin taşla babasını başından yaralamıştı. Bunun üzerine baba Y.Y. de yanındaki bıçak ile kızına saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından polis ekipleri cani baba Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Buse Erkin bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil babanın cezası belli oldu - 1. Resim

KATİL BABA TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Davanın Kayseri Adalet Sarayı 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında; baba Y.Y., öldürülen Buse Erkin'in başka suçtan tutuklu kocası D.E., sanık ve müşteki avukatları hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan Y.Y. pişman olduğunu, öldürme kastı olmadığını ve tahliyesini talep etti.

Buse Erkin bıçaklanarak öldürülmüştü! Katil babanın cezası belli oldu - 2. Resim

24 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Y.Y.'ye 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, sanığın eylemi 'haksız tahrik' altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla düşürerek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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