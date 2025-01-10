Büyükçekmece'de dehşet! Lüks araca kurşun yağdırdılar: 1 kişi ağır yaralandı

10 Ocak 2025 13:18 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 13:20

İstanbul Büyükçekmece Tepekent Vilları’nda lüks araca yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Korkunç olay sonrası 20 merminin isabet ettiği araçta 1 kişi ağır yaralanırken kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay İstanbul Büyükçekmece'de Türkoba Mahallesi Tepekent Vilları’nda yaşandı. İddiaya göre, 38 yaşındaki O.Y. isimli adam lüks aracıyla evinin önüne geldiği esnada başka bir araçtan inen silahlı saldırganlar bir anda kurşun yağdırmaya başladı. O.Y'nin aracına uzun namlulu kalaşnikof silahı ile art arda ateş edildi. Saldırıyı düzenleyen şahıslar olay yerinden kaçarken sesleri duyan çevredeki vatandaşlar olayı polise ihbar etti.

20'DEN FAZLA KURŞUN İSABET ETTİ

O.Y. Saldırıda vücuduna isabet eden 3 kurşun ile yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırıda yaralanan O.Y.’yi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Araca 20’den fazla mermi isabet ederken polis kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.