Sultangazi'de sokak ortasında öldürülmüştü! Korkunç olayın nedeni ortaya çıktı

10 Ocak 2025 10:33 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:37

Sultangazi'de dün meydana gelen korkunç olayda İmam Bozkur sabah iş yerinden çıkıp kahvaltılık almaya gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan Bozkur olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olay sonrası kaçan saldırgan polis tarafından Sakarya'da yakalandı. Saldırganın olayı 2023 yılında husumetlisinin kendisini silahla yaraladığı için gerçekleştirdiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Sultangazi​'de dün sabah saatlerinde sokak ortasında bir kişi korkunç bir şekilde öldürüldü. 31 yaşındaki İmam Bozkur kendisini takip eden İ.B. isimli kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kafasından vurulan talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise kendisini bekleyen araca binerek kaçtı. Bozkur'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürerken yeni bir gelişme yaşandı.

KAHVALTI ALMAK İÇİN DIŞARI ÇIKTIĞI SIRADA VURULDU

Yapılan araştırmalarda maktul şahıs İmam Bozkur'un işyerinden kahvaltılık almak için çıktığı sırada vurulduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelinin F.İ.(29) olduğunu belirledi.

SAKARYA​'DA YAKALANDI

İman Bozkur'un 2023 yılında, şüpheli F.İ.’yi silahla yaraladığı saldırganın olay bu nedenle gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Şüpheli F.İ. Sakarya'da yakalanarak gözaltına alındı. F.İ. hakkında kasten öldürme suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.