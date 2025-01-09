İstanbul'da sokak ortasında kanlı infaz! Ailesi sinir krizi geçirdi

09 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 09 Ocak 2025 10:57

İstanbul Sultangazi'de kaldırımda yürüyen bir adam, silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan adamın hayatını kaybettiği öğrenilirken saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan saldırıya uğrayan şahsın yakınları sinir krizi geçirdi.

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İstanbulSultangazi​'de sabahın erken saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kaldırımda yürüyen İ.B. isimli kişi, arkasından yaklaşan bir şahıs tarafından silahlı saldırısına uğradı.

Kurşunların hedefi olan adam, kanlar içinde yere yığıldı. 5 el ateş ettiği öğrenilen saldırgan daha sonra kendisini bekleyen otomobile binip olay yerinden hızla uzaklaştı.

Adamın kanlar içinde yerde yattığını görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis​ ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede İ.B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi olay yerine koştu. Bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.