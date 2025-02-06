Büyükçekmece'de korku dolu anlar! Lokantayı basıp palayla dehşet saçtılar

06 Şubat 2025 08:38 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 08:44

Büyükçekmece’de yaşanan akılalmaz olayda lokantacı caddede "Hızlı gitmeyin" diye uyardığı kişi tarafından dehşeti yaşadı. Lokantacının uyarıp tartıştığı araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile lokantayı bastı. O korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen olayda cadde üzerindeki lokantanın işletmecesi bir araç sürücüsüne "Hızlı gitmeyin" diyerek uyarıda bulundu. Uyarının ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

PALALI DEHŞET!

Çıkan tartışma sonrasında araç sürücüsü ve yakınları pala ve silah ile dükkana geldi. Taraflar arasında çıkan kavga büyüdü. Büyüyen kavga sonrası araçlara da zarar verildi. Darptan dolayı yaralanan 2 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Olay anlar ise hem güvenlik kamerası hem de çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde çıkan kavga, pala ve silah ile dükkanda yaşanan arbede ve araçlara zarar verilmesi yer aldı.