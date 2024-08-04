Büyükşehir uyardı: O güzergah 2 gün trafiğe kapanacak
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:57
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları uyardı. Eski Ankara Caddesi’ndeki 2 kilometrelik güzergahta yapılacak bakım çalışmaları çerçevesinde yol 2 gün boyunca trafiğe kapatılacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol bakım çalışmaları devam ediyor. Adapazarı ilçesi Eski Ankara Caddesi, TMO Kavşağı ve Karaköy Ulu Camii arasında kalan 2 kilometrelik güzergahta yapılacak başlatılan çalışmalar nedeniyle yol 2 gün boyunca trafiğe kapatılacak.
2 GÜN BOYUNCA KULLANILMAYACAK
Yapılan açıklamada, “5-7 Ağustos tarihleri arasında Adapazarı ilçesi Eski Ankara Caddesi, TMO Kavşağı ve Karaköy Ulu Camii arasında kalan 2 kilometrelik güzergahta planlı yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştirileceğinden güzergah trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı