Büyükşehir uyardı: O güzergah 2 gün trafiğe kapanacak

04 Ağustos 2024 14:56 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 14:57

Libya'nın en büyük petrol sahası kısmi kapatıldı! Günlük 30 bin varil düştü

Libya'nın en büyük petrol sahası kısmi kapatıldı! Günlük 30 bin varil düştü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol bakım çalışmaları devam ediyor. Adapazarı ilçesi Eski Ankara Caddesi, TMO Kavşağı ve Karaköy Ulu Camii arasında kalan 2 kilometrelik güzergahta yapılacak başlatılan çalışmalar nedeniyle yol 2 gün boyunca trafiğe kapatılacak.

2 GÜN BOYUNCA KULLANILMAYACAK

Yapılan açıklamada, “5-7 Ağustos tarihleri arasında Adapazarı ilçesi Eski Ankara Caddesi, TMO Kavşağı ve Karaköy Ulu Camii arasında kalan 2 kilometrelik güzergahta planlı yol bakım, onarım ve asfalt serim çalışmaları gerçekleştirileceğinden güzergah trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergahları kullanmaları önemle rica olunur” denildi.